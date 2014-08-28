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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:04 BJT

全球金市：现货金连涨第三日，但美国升息前景带来压力

“就黄金而言，至少短期内，不利因素多于有利因素，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

美国黄金期货 报每盎司1,286.60美元，涨0.25%，部分受助于地缘政治因素。此前乌克兰指责俄罗斯在乌东部边境发起新的军事入侵。

尽管近期金价下滑引发珠宝行业的部分买盘，但实货交易商称交易量较小，且有部分投资者转投股市。

新加坡金条对伦敦现货价升水持稳在每盎司0.8-1美元。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1285.56 3.11 +0.24 6.69

现货银 19.48 0.06 +0.31 0.36

现货铂金 1416.00 5.50 +0.39 3.55

现货钯金 890.13 1.13 +0.13 24.84

COMEX期金 1286.60 3.20 +0.25 7.06 5044

COMEX期银 19.49 0.09 +0.00 0.62 994

汇率

欧元/美元 1.3213

美元/日圆 103.74

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/朱晓军；审校 郑茵)
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