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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:37 BJT

澳股业绩：澳洲航空年度净损创新高，但本财年有机会扭亏为盈

航空专家也将矛头指向执行长乔伊斯(Alan Joyce)与管理团队，批评公司一些失败策略，像是在已经饱和的亚洲市场推出低价航空子公司Jetstar。

乔伊斯承认，28亿澳元(26亿美元)的年度净损，以及基本税前亏损6.46亿澳元“令人无法接受”，但他誓言“最差的情况已经过去。”

澳航的净损数字几乎完全来自于机队减值26亿澳元，主要由于澳航进行重组，以便利用允许提高外资投资的澳洲新法。

这是澳航20年前民营化以来的最大规模重组，将国际部门与国内部门分家。此举将能让外国航空公司持有澳航最高达49%的股份，比起之前的35%上限，算是重大变革。

不过分析师警告，不要过度期待短期内会有大批外资争取入股澳航，目前阿联酋航空(Emirates)被视为唯一有可能的结盟伙伴。

澳航 收盘跳涨7%至1.385澳元，为6月初以来最高水准。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 高琦/蔡美珍)
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