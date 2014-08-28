澳股业绩：澳洲航空年度净损创新高，但本财年有机会扭亏为盈

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
航空专家也将矛头指向执行长乔伊斯(Alan Joyce)与管理团队，批评公司一些失败策略，像是在已经饱和的亚洲市场推出低价航空子公司Jetstar。
乔伊斯承认，28亿澳元(26亿美元)的年度净损，以及基本税前亏损6.46亿澳元“令人无法接受”，但他誓言“最差的情况已经过去。”
澳航的净损数字几乎完全来自于机队减值26亿澳元，主要由于澳航进行重组，以便利用允许提高外资投资的澳洲新法。
这是澳航20年前民营化以来的最大规模重组，将国际部门与国内部门分家。此举将能让外国航空公司持有澳航最高达49%的股份，比起之前的35%上限，算是重大变革。
不过分析师警告，不要过度期待短期内会有大批外资争取入股澳航，目前阿联酋航空(Emirates)被视为唯一有可能的结盟伙伴。
澳航 收盘跳涨7%至1.385澳元，为6月初以来最高水准。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 高琦/蔡美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申