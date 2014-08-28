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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:21 BJT

更新版 1-全球金市：现货金连涨第三日，但美国升息前景带来压力

(更新报价)

路透新加坡8月28日 - 现货金周四连续第三日上涨，因美元走弱和俄乌紧张局势加剧，不过股市上涨和美国升息的前景令金价承压。

利率提高会降低黄金等非生息资产的魅力。目前金价仍在苦苦上攻关键阻力位1,300美元。相较于2011年创下的纪录高位，金价已跌去逾600美元。

0635GMT时，现货金 上涨0.56%至每盎司1,289.60美元，进一步脱离8月21日创下的两个月低点1,273.06美元。

“就黄金而言，至少短期内，不利因素多于有利因素，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

美国黄金期货 报每盎司1,290.40美元，涨0.55%，部分受助于地缘政治因素。此前乌克兰指责俄罗斯在乌东部边境发起新的军事入侵。

尽管近期金价下滑引发珠宝行业的部分买盘，但实货交易商称交易量较小，且有部分投资者转投股市。

新加坡金条对伦敦现货价升水持稳在每盎司0.8-1美元。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1289.60 7.15 +0.56 7.03

现货银 19.64 0.22 +1.13 1.18

现货铂金 1423.20 12.70 +0.90 4.07

现货钯金 890.70 1.70 +0.19 24.92

COMEX期金 1290.40 7.00 +0.55 7.37 10911

COMEX期银 19.62 0.21 +0.00 1.26 1556

汇率

欧元/美元 1.3207

美元/日圆 103.75

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/朱晓军；审校 杜明霞)
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