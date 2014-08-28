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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:36 BJT

港股业绩：中海油中期净利同比下降2.3%，但优于市场预期

路透香港8月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四公布，今年上半年净利同比下降2.3%，但优于市场预期。

这家专注于上游油气开发业务的公司于联交所公告称，2014年1-6月净利为335.93亿元人民币，上年同期则为343.83亿元；汤森路透综合五名分析师预测中位值为296.24亿元。

期内油气净产量同比上升6.8%，至2.116亿桶油当量，主要受海外产量带动。桶油主要成本为43.20美元/桶油当量，同比上升2%。

该股今天收跌0.13%，报15.14港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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