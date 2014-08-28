版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 15:19 BJT

****敬告客户：路透专栏：大类资产走势和中国信用周期--PDF版本****

亲爱的客户，您好：

全球经济进入低利率、低通胀和低增长新时期，美联储有QE退出和加息预期，欧洲日本经济则复苏缓慢，新兴市场可能面临新一轮外部冲击，如何应对资本流动影响，维持经济体稳步发展？

大类资产方面，美国经济复苏，美元，美债后市如何？中国股市的机会在哪里？哪一个新兴市场将成为价值洼地？中国企业去杠杆历程，又将给国内债市带来何种机会？

在此，路透特为您发送敦和投资宏观策略总监徐小庆、GUARD CAPITAL策略总监高滨及平安证券固定收益研究部主管石磊近期发表的专栏文章，帮助您更好地理解全球经济形势、大类资产走势和中国信用周期。

欲浏览此系列专栏的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/suk72w

欲浏览此系列专栏的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/tuk72w

如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 eve.wu@thomsonreuters.com
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐