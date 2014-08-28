《路透晚报》--8月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1-7月工业企业利润增速续升，石油加工及电子行业领先

中国“稳增长”政策略见成效。国家统计局数据显示，中国1-7月工业企业利润同比增速达11.7%，增速创年内新高，但7月当月增速为13.5%，仍比6月份回落4.4个百分点。

--中国财政：允许地方申请发行地方政府债，置换高成本融资的存量债务

中国财政部部长楼继伟称，对高成本融资的存量债务，允许地方申请发行地方政府债券置换，降低利息负担，优化期限结构。

--中国房地产：不动产统一登记时间表出炉，2017年可公开查询--国土部

中国不动产统一登记时间表出炉。中国国土资源部官员称今年建立基础性制度，四年左右时间建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台，2017年实现信息共享，依法公开查询。

--《分析》落后产能难借中国新一轮基建投资潮“死灰复燃”

稳投资仍是中国经济稳增长的关键力量，包括铁路、棚改、市政管网等在内的基础设施建设正掀起新一轮高潮。但动辄千亿万亿的投资额也让一些投资者担心，这会不会让本应被淘汰的落后产能“死灰复燃”？在受访分析人士看来答案是否定的。

--中国经济：上海市自贸区将建设石油天然气、铁矿石等八个国际交易平台

中国将在上海自贸区进一步推进商品交易平台的建设。上海市政府发文表示， 将大力发展平台经济，将在自贸区建设石油天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等八个国际交易平台。

--香港数据：7月零售销售货值按年跌3.1%，已连续六个月下跌

香港政府统计处周四公布，7月零售销售货值及销售货量按年分别下降3.1%和4.5%。这已是连续第六个月下降，仍然是受到访港旅客在珠宝、钟表等高价品的消费减少影响。

--中国反腐：国家电网辽宁电力公司总经理涉嫌严重违纪违法被调查

中国中央纪委监察部网站称，国务院国资委纪委对国家电网公司辽宁省电力有限公司总经理燕福龙涉嫌严重违纪违法问题立案调查。

【金融】

--中国金融：华融资产管理引进高盛等八家战投，明年底前赴港上市

中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司周四宣布，引进八家战略投资者及增资逾145亿元人民币的方案已获国务院审批，预计公司在明年底前赴港上市。

--中港股业绩：工行上半年净利同比增长7%，期末不良贷款率0.99%

以资产计全球最大的银行--中国工商银行周四公布，今年上半年净利同比增长7%；6月末不良贷款率0.99%，比上年末上升0.05个百分点。

--中港个股：中国人寿拟逐步加大海外投资比例，力保新业务价值稳定增长

按市值计全球最大寿险商--中国人寿周四称，该公司正在着手推进海外投资，未来拟逐步加大海外投资的比例；此外，公司会力保新业务价值稳定增长。

--中国金融：阿里巴巴旗下民营银行筹建近尾声，争取9月底前获批--高层

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团筹建民营银行仍按计划推进。阿里旗下小微金融服务集团（筹）副总裁俞胜法表示，整个筹备工作已经“差不多了”，近期会正式向监管部门递交所有申请文件，争取在9月底前获得监管层批复。

【固定收益】

--《分析》中国央行小量正回购维持净投放，政策短期仍着眼定向发力

中国央行正回购本周仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。

--中国债市：资金未现紧张三月期现金定存定位仍偏低，接近同期限NCD

中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存中标利率4.10%，较上次同期限品种仅小幅走升。由于月末资金面受新股IPO冲击有限，以及该期限品种偏短，对机构吸引力有限，本次现金定存中标定位仍属偏低，定价与同期限的同业存单(NCD)相近。

--中国货币市场：主要回购利率略涨，资金供给充裕IPO申购影响不明显

中国银行间资金市场周四主要回购利率 CNREPO=CFXS 略涨。今日虽有六只新股申购资金开始冻结，但在央行公开市场净投放及国库现金定存等支援下，场内流动性宽裕，资金供给远好于此前机构预期。

--中国债市动态：现券收益率探低后反弹，定向降息利好兑现止盈卖盘现身

中国银行间市场周四早盘现券收益率先探低后反弹，“定向降息”利好兑现，盘初市场延续近日惯性买盘仍在，但随后止盈卖盘现身，收益率自低点回升，目前徘徊在昨日收盘水平附近；此外IRS因回购定盘利率明显走高而小幅上行。

--香港新债：政府拟发行美元伊斯兰债券，下月起进行路演

香港政府周四表示，将就可能发售的美元伊斯兰债券，由下月起于亚洲、中东、欧洲及美国进行路演；该批债券料将于香港、马来西亚及杜拜的交易所上市。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅波动后微收贬，整体供需平衡交投清淡

中国人民币兑美元周四微幅收低，与中间价反向。全天供需基本平衡，价格在窄幅区间内运行、交投清淡，惟尾盘时油盘购汇入场稍掀波澜。

--中国证券：QFII额度8月净增17.76亿美元，RQFII额度增210亿元--外管局

中国国家外汇管理局周四公布数据，截至8月26日，已有254家QFII(合格境外机构投资者)合计获批596.74亿美元投资额度，较上月底净增17.76亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)8月底总额度已达2,786亿元，较上月底增加210亿元。

--离岸人民币：台湾将推出人民币汇价及利率定盘机制，助衍生性商品活络

台湾央行周四表示，将于9月1日推出台湾自有的人民币汇率及利率定盘机制。台湾此举为跟进香港脚步，以提供台湾发展人民币衍生性商品的参考指标。

--离岸人民币：欧洲占全球人民币支付总额已达一成--SWIFT

欧洲陆续建立起来的多个人民币离岸中心正在发挥积极作用，环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前公布，欧洲占全球人民币支付价值的10%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至近三周新低，新股集中申购分流资金施压大盘

中国股市沪综指周四收跌0.62%至近三周新低。六只IPO新股今日集中进行网上申购，令资金分流并施压大盘。分析师指出，今日小盘股跌幅较大，但在中石油、中石化上涨拉动下股指调幅较有限，在目前缺乏进一步利好政策支持下，料后市将更多体现为结构性行情。

--中国房地产：下半年新盘料大增，加剧供应过剩及房价下跌困扰

今年下半年中国房地产市场新盘推出势将大增。尽管库存上升但开发商仍坚持按原计划推盘，将对近几个月遭遇房价下跌的楼市造成双重打击。

--中国企业：青岛港事件引发更多民事诉讼，中信资源子公司再遭索偿

中国对青岛港金属融资问题调查至今未有进展，但事件已引发更多民事诉讼，其中，中国中信集团旗下中信资源的澳洲子公司再遭索偿。

--《独家新闻》微软CEO纳德拉将到访中国，或事关反垄断调查--消息

据一位消息人士周四称，微软首席执行官(CEO)纳德拉(Satya Nadella)将于9月底到访中国。目前中国政府正在对微软展开反垄断调查。

--中港股业绩：中国石油中期净利同比增长4%，符合市场预期

按市值计全球第四大油气企业--中国石油天然气股份有限公司周四公布，今年上半年净利同比增长4%，符合市场预期。

--香港个股：禹洲地产收购中环一项目拟重建为高级住宅，涉资逾4亿港元

再有内房企业染指香港房地产市场，以福建及长三角为主要市场的禹洲地产周四宣布，以总代价加印花税合共4.08亿港元收购一项位于港岛中环西半山区的物业，拟重建为高级住宅物业。

--中国个股：广汇能源控股子公司获原油进口资质，为首家民企获此牌照