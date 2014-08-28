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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:39 BJT

日本新股：餐馆运营商Skylark重返股市，最多发1,126亿日圆股票-文件

路透东京8月28日 - 周四一份监管申报文件显示，日本连锁餐馆运营商Skylark已经决定10月9日在东京上市，在首次公开发行(IPO)中最多发行1,126亿日圆(11亿美元)股票。

投资者一直预计Skylark在10月左右重返东京证券交易所。约三年前，私募公司贝恩资本以21亿美元收购了该公司。

东京证券交易所称已经批准Skylark上市。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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