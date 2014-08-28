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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:55 BJT

东欧情势：亲俄叛军占领乌克兰东部战略高点--消息人士

路透基辅8月28日 - 一名乌克兰军方消息人士周四表示，亲俄叛军已经占领乌克兰东部Savur-Mohyla的战略制高点。

在被路透问及叛军是否已经占领顿涅茨克(Donetsk)以东的Savur-Mohyla时，该消息人士回答：“是的。我们已经掌握此一讯息。”(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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