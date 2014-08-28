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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:55 BJT

路透调查：印度卢比多仓创近三个月高点，欧洲宽松预期擦亮亚币前景

* 印度卢比多头仓位达6月初以来最高

* 韩元、菲律宾披索多头仓位为7月初以来最高

* 人民币多头仓位从近七个月高位下降

路透新加坡8月28日 - 一份路透调查显示，大多新兴亚洲货币的市场人气在过去两周好转，印度卢比多头仓位创近三个月高点，受助于欧洲刺激措施将引更多资本流入的乐观情绪。

根据周二到周四间对17位外汇分析师的调查，印度卢比 多仓升至6月初以来最高。

印度卢比/美元周四稍早触及四周高点60.355。外国投资者继续买入印度股票和债券，支撑印度卢比。

韩元 和菲律宾披索 多仓也升至7月初以来高点。

马币(林吉特) 人气升高，因投资者寻求更高收益率，预期经济基本面强劲会支持政策进一步收紧。

同时，人民币 多仓也小幅回落，低于8月14日上次调查中公布的近七个月高点。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

8月28日　-1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21

8月14日　-1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53

7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52

7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08

7月3 日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28

6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15

6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73

5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54

5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17

4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13 (完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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