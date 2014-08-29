《台湾金融市场一周展望》沪港通激励台股更国际化，台债陷入换券窘境

* 沪港通或将让台股资金外流，长期反有助国际化

* 台债陷入主流券转换窘境，国际板美元债热络制约走势

* 地缘政治不利风险胃纳，台币升值力道料减缓

记者 董永年

路透台北8月29日 - 沪港通即将上路，市场忧虑是否让已在高档的台股资金流向香港。台湾证交所与业内人士认为，资金外流可能性虽存在，但彼此间竞合关系更高于零和关系，并可望刺激台股更加国际化。

证交所总经理林火灯对路透指出，台湾投资人透过复委托投资陆股已行之有年，沪港通虽让交易流程更加简化，但游戏规则、投资结构没有改变。且两岸三地的股市各具特色，台股对外资具备一定诱因，因此不需担心资金外流。

他并强调，跨市场连结已是国际主流思维，“我们跟几个交易所在洽谈，现在不成熟不能说太多。”

台湾最大投信公司--元大宝来投信总经理刘宗圣则认为，两岸三地资本市场是竞合关系，不是零和关系。倘若台湾能顺利取得RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度，则又会进入整合关系。

就资金流向而言，他预期，台股今年在全球股市表现名列前茅，再加上许多外资是通过香港流入，一旦沪港通开始实施，自然也不能排除外资基于陆、港股基期偏低而回流的可能。但长期而言，随着国际资金流向大中华资本市场，台股也将因水涨船高跟着受惠。

凯基投顾总经理朱晏民则称，股市表现与基本面无法脱钩，预计中国第四季至明年的经济成长将偏弱，外资是否会因沪港通而持续增加对中国股市的投资存有疑虑。

外资持有台股比重则稳步上扬，根据台湾证交所统计，自今年初至8月22日止，外资累计买超台股3,335.13亿台币。外资总持有股票(包括原始股东持股及自集中市场买进持股)市值为9兆9,897.44亿台币，占全体上市股票市值的37.69%，较8月15日的9兆7,812.60亿台币增加2,084.84亿。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

台湾金管会主委曾铭宗近日表示，希望推动台湾与日本股票可以双边挂牌，让本地投资人可以投资在日本证交所交易的股票。

**新10年券登场效应**

相较于台股的国际化程度日高，台债因殖利率偏低及法规控管，仍由本地资金所主导。展望下周，交易商认为，首要关注周四新10年券103/13 发行前交易殖利率会开在哪，此外，也要留意五年券103/10 主流地位是否不保。

他们表示，受近期国际板美元债券发行热络程度超乎预期影响，市场对寿险业大量投资美元债券将降低长天期公债胃纳的忧虑重燃，但因20、30年期公债要等到第四季才标售，因此这股担忧可能会先表现在103/13上。

一证券商交易主管指出，本周台塑石化 10年无担保公司债以1.90%定价，虽然利率符合市场预期，但发行量却仅有22亿台币，主要就是因为寿险业等买盘转向购买投报率较高的国际债。

他认为，市场对长券端殖利率偏空的预期，接下来将移转到103/13以及公司债上，不能排除殖利率有走高机会。

另一外商银行交易员则称，先前美国10年公债 殖利率在2.6%时，台湾10年公债 殖利率为1.6%。但昨日美债殖利率下滑至2.35%附近，台债也还是在1.6%。其中是否隐含国际债的影响，可能要等到103/13登场后才能验证。

此外，103/13的登场，会不会让103/10主流地位不保，也是下周盘面的变数。

“看新10年券上场是否取代103/10，现在市场胃纳不足以有两期热券交易。”一银行交易员说。

另一票券商交易员则指出，今年以来，一旦新主流券开始交易，旧券的流动性只剩下一成。截至目前为止，持有103/10的主力尚未出现明显变化，或许并不担心103/10的主流券地位不保。

他们预期，下周103/10殖利率区间料在1.13%-1.16%。

**台币升值力道料缓**

台币 本周受惠一波外资汇入而出现较为明显的升值，突破一个多月来多数时间在29.900-30.000附近徘徊的僵局。然而乌克兰地区情势再度恶化，国际市场避险情绪再起，暂时打压市场对台币持续升值的预期。

汇银人士指出，下周进入9月初，出口商对本币的需求已经弱化，加上地缘政治将不利风险胃纳，市场对台币的看法稍有保守，但并不悲观。他们认为，只要外资持续青睐台股，汇入力道仍将支撑台币在下周测试区间高位。

台股 本周前半周震荡走高，一度触及9,500点大关，虽然下半周涨多拉回，但汇市交易员认为国际资金寻求收益标的的趋势没有改变，台、韩仍是外资持续看好加码的地区，并不预期外资会反手立刻出脱，对台币影响将是持平至偏升。

〞台币最近跟国际是有点脱钩，(美元)还是有机会往下测试一点。〞一位本地银行交易员说。

不过他们也指出，由于台韩两地央行上日均疑似入场缓升本币，加上台股涨多陷入整理的机会不小，预料下周台币偏升力道亦不会太强，目前先看29.850能否触及站稳。