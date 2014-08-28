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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:09 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳成交低迷，市场关注ECB是否采取新行动

新加坡瑞士银行分析师Dominic Schnider表示，由于制造新铜供应的时间差，使得铜库存量下滑，铜价下个月可能上涨到每吨7,400-7,500美元，因需求逐渐超越库存。

“短期内我们仍有利多的成长题材。中国持稳，我们预期欧洲稍微迎头赶上，美国成长加速，”他说。

0714 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持稳于每吨7,032.50美元，上日小跌。

上海期交所主力10月期铜合约 下滑0.4%，报每吨50,250元人民币(8,180美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/陈宗琦；审校 艾茂林/蔡美珍)
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