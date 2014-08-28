中港个股：上海医药将继续借助并购拓宽销售网络，关注跨国并购

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月28日 - 中国大型医药生产及销售企业--上海医药 高层周四表示，未来将继续进行医药商业方面的战略性并购，尤其是在目前公司业务薄弱的西部和东北地区，而海外并购项目亦在洽谈中。
公司高层在业绩会上表示，目前公司负债率处于合理水平，而且国内债务融资工具丰富，未来的公司一旦有并购项目，资金保障应没有太大的难度。
“我们的商业和工业两块，都在积极寻找并购机会。”公司总裁左敏指出，医药商业板块，前几年公司是由华东向华北和华南区发展，去年底开始，公司加大了西北、东北和西南等业务薄弱区域的并购力度。未来将遵循这个战略，继续扩大全国薄弱地区的并购，重点是西部和东北地区，有些项目尚在洽谈中。
上半年，上海医药完成了八项并购项目。在医药分销业务网络方面，收购了北京信海丰园生物医药科技公司50%股权、陕西华信医药公司85%股权、鄂尔多斯亿利医药公司100%股份等。
左敏还表示，工业方面，有好几个并购项目在洽谈，不过这方面的并购主要是增加有竞争力的产品。而跨国并购方面，亦有一些项目正在洽商中，例如保健品和医疗机械等。
上海医药财务总监沈波表示，公司在医药商业上的并购主要为了网络布局，而在工业方面的并购主要为扩大产品范围、产品梯度转移及控制原料等。
他说，举债融资是并购资金来源最经济的方式。目前公司负债率在52%，一旦未来有并购项目，公司债务融资规模有拓展空间，且国内金融产品较丰富，因此并购所需的资金保障应没有多大问题。
2011年该公司发行H股筹资155亿港元，计划五成资金用于扩大及加强分销网络及整合现有分销网络，近三成用于收购国内及国际医药制造企业。目前这两项募资项目已累计使用104亿港元，使用进度达85%左右。
据公司周四公布的中报，上半年，公司实现营业收入440.13亿元人民币，同比增长13.68%；实现净利润13.18亿元，同比增长10.79%；每股收益0.49元。
上海医药周四收报12.94元，涨0.19元或1.49%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申