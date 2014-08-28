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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 17:02 BJT

更新版 1-台湾个股：新光金预计年底前投资1,000亿台币在台发行的外币债券

(新增更多细节及背景)

路透台北8月28日 - 台湾主要金融控股公司--新光金控 周四表示，旗下寿险至8月底投资在台发行的外币计价债券金额达428亿台币，只要债券货源供应充足，预计在今年底前将会投资1,000亿台币，一年将可增加16亿台币的利息收入。

新光金控副总经理徐顺鋆在投资人说明会场边对路透表示，目前在台发行的国际板美元债年期较长，宝岛债年期则较短，将相互搭配组合，现有国际板及宝岛债投资部位的避险前平均投资报酬率为4.36%。

“对国际板及宝岛债投资相当积极，只要货源充裕一定加码，到年底投资金额目标将达千亿台币。”他说。

他并表示，现在宝岛债及国际板债券发行标的仍不是太多，该商品不仅可增加台湾政府税收也可改善保险公司利差损。

他进一步分析称，现有在台挂牌外币债券部位经扣除避险成本投报率达3.5%，相较于台湾境内债券收益率能达1.7-1.8%业已相当不错，以现有428亿台币水位估算将可增加7亿台币息收，若年底加码至千亿台币，一年则可增加16亿台币息收。

外币保单为今年新光人寿重点商品，上半年销售达133.7亿台币，年成长190.7%，这部分亦可不纳入海外投资部位计算。徐顺鋆表示，外币保单所新增的海外投资部位已投资533亿台币海外债券，列入持有至到期项下，目前投报率约5%，并增加13.73亿台币息收。

新光人寿截至今年6月底，总投资金额达1兆(万亿)7,382亿台币，随着海外投资规范持续松绑，海外股票及固定收益投资部位占比增至45.3%，不过境内股票及债券投资占比则降至19.6%。

至于上半年不动产息收也由上年同期的20.50亿增至21.18亿台币。徐顺鋆亦称，不动产投资部分将暂时停顿一下；西昌大楼认列处分利益将分别于7月入帐3亿，其余2亿稍后陆续入帐。

今年上半年新光人寿年化投资报酬率为4.2%，避险前经常性收益率较去年同期成长11个基点，预计今年全年台股现金股利收入达72亿台币，其中10亿已在第二季落袋。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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