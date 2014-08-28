更新版 1-台湾个股：新光金预计年底前投资1,000亿台币在台发行的外币债券

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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路透台北8月28日 - 台湾主要金融控股公司--新光金控 周四表示，旗下寿险至8月底投资在台发行的外币计价债券金额达428亿台币，只要债券货源供应充足，预计在今年底前将会投资1,000亿台币，一年将可增加16亿台币的利息收入。
新光金控副总经理徐顺鋆在投资人说明会场边对路透表示，目前在台发行的国际板美元债年期较长，宝岛债年期则较短，将相互搭配组合，现有国际板及宝岛债投资部位的避险前平均投资报酬率为4.36%。
“对国际板及宝岛债投资相当积极，只要货源充裕一定加码，到年底投资金额目标将达千亿台币。”他说。
他并表示，现在宝岛债及国际板债券发行标的仍不是太多，该商品不仅可增加台湾政府税收也可改善保险公司利差损。
他进一步分析称，现有在台挂牌外币债券部位经扣除避险成本投报率达3.5%，相较于台湾境内债券收益率能达1.7-1.8%业已相当不错，以现有428亿台币水位估算将可增加7亿台币息收，若年底加码至千亿台币，一年则可增加16亿台币息收。
外币保单为今年新光人寿重点商品，上半年销售达133.7亿台币，年成长190.7%，这部分亦可不纳入海外投资部位计算。徐顺鋆表示，外币保单所新增的海外投资部位已投资533亿台币海外债券，列入持有至到期项下，目前投报率约5%，并增加13.73亿台币息收。
新光人寿截至今年6月底，总投资金额达1兆(万亿)7,382亿台币，随着海外投资规范持续松绑，海外股票及固定收益投资部位占比增至45.3%，不过境内股票及债券投资占比则降至19.6%。
至于上半年不动产息收也由上年同期的20.50亿增至21.18亿台币。徐顺鋆亦称，不动产投资部分将暂时停顿一下；西昌大楼认列处分利益将分别于7月入帐3亿，其余2亿稍后陆续入帐。
今年上半年新光人寿年化投资报酬率为4.2%，避险前经常性收益率较去年同期成长11个基点，预计今年全年台股现金股利收入达72亿台币，其中10亿已在第二季落袋。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申