欧元债市：公债收益率持于纪录低位，西班牙通胀率下滑

总体上，欧元区通胀仍远低于欧洲央行略低于2%的目标。周五料发布整体通胀数据，预计将从0.4%下滑至0.3%。

“欧元区目前通胀可能为0.3%或0.4%，但我认为这一项数据不太重要，”KBC策略师Piet Lammens称。

“重要的是，德拉吉说8月通胀预期大幅下滑。”

德国10年期公债收益率 盘中微跌，最新报0.907%，略高于周三创下的纪录低点0.896%。

大多其他欧元区公债收益率也接近其纪录低位。西班牙 和意大利10年期公债收益率 分别为2.14%和2.38%。(完)

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