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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:05 BJT

亚洲橡胶： 东京期胶接近一周低点，原油和股市低迷促使投资人避险

“油价和股市下滑损及TOCOM人气，促使市场人士结清合约。”曼谷一交易员说道。

交易员称，周五TOCOM价格可能进一步下滑，因期价在收于支撑位200日圆下方后信心恶化。

1月沪胶 跌170元，收报每吨14,640元人民币。

新加坡9月期胶 最新报每公斤164.0美分，跌1.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/孙茉莉; 审校 艾茂林/杜明霞)
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