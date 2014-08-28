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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:20 BJT

香港股市：收在两周低点，内地股市与企业获利低迷带来双重压力

分析师表示，大幅波动与股指期货当日结算有关。

恒生国企指数 下挫1.3%，创四周以来单日最大跌幅。

中国石油 对股指拖累最大，从逾两年高点下跌2.8%。

中资银行股同样走软，此前部分大行财报显示第二季获利增速放缓。中国建设银行 和工商银行 双双下跌1.2%。

蒙牛乳业 大跌6.7%，因中期财报未能给市场带来意外的正面利好。中国信达资产管理公司 也在公布财报后重挫7.1%。(完)
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