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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:20 BJT

法国政经：新任法国经济部长赞成放宽工时规定，引发工会批评

路透巴黎8月28日 - 法国新上任亲商的经济部长马克龙周四与行业工会关系陷入僵局，因他建议企业可以获准免于实施法国一周35小时工时的制度。

每周35小时工时是由法国社会党主政时代于2000年提出，藉以重新分配工作并创造就业，法国左派人士极力扞卫这项政策，尽管现实情况是许多法国民众的工时远高于此。

他在接受Le Point专访时表示，他支持劳动市场进一步改革，因为“这不会带来通缩效果，同时可以恢复信心。”这次专访是在他周二获派担任经济部长之前完成，并在周四出刊。

他进一步表示，“我们可以授权企业或产业制定工时及薪资的例外状况，不过前提是工会对此做出多数决议。”

马克龙的说法利课引来法国温和派行业工会CFDT领导人Laurent Berger的批评，Berger坚称马克龙“犯下错误”。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)
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