中国房地产：要建立多元化的房地产金融服务市场，使融资渠道多样化--专家

路透北京8月28日 - 中国房地产金融服务市场发展滞后，而房地产业作为资金密集型行业，企业融资难、融资贵仍未得到解决。中国房地产业协会会长刘志峰认为，未来要加强银企合作，拓宽融资渠道，而下一步银企合作主要应考虑建立多层次、多元化的房地产金融服务市场。

刘志峰在周四举行的中国地产金融日演讲时表示，虽然房地产开发资金依赖银行贷款的比例逐年减少，但总体的比重还比较大，而房地产比较集中的依赖金融，存在着一定的风险。

“房地产作为资金密集型行业，离不开金融部门的支持，同时房地产投资开发与消费对宏观经济和金融政策的影响也越来越大，房地产金融通过银企合作不断创新，形成以银行信贷为主，其他金融机构参与，信托、债券、企业上市和并购、股权基金、海外发债等多种类型和方式的投融资体系。”他说。

他并表示，中国房地产金融主要围绕商业银行、非银行金融机构，住房公积金中心等机构作为一级市场，以房地产抵押贷款担保机构为二级市场的金融业务还比较弱，没能形成多元化的支持性体系和风险分担体系。

从5月份到8月份，国务院多次开会要求发挥金融支持实体经济的作用。最近又出台新的金融“国十条”，目的就是改善金融环境，缓解钱紧钱贵的问题。今年6月，银监会还批准国家开发银行成立住宅金融事业部，专门支持棚户区改造和新型城镇化建设，这都表明深化金融体制机制改革进一步促进金融服务方式的转变迫在眉睫。

**房企资金来源多样化**

摩根大通中国投资银行主席龚方雄在同一场合表示，金融体系未来的发展是影响房地产产业发展的关键，金融是整个经济发展的瓶颈，未来房地产资金来源将越来越多样化。

“最近几年，随着利率市场化、汇率市场化、金融改革的推进，其实房地产开发商的资金来源变得越来越多样化，银行的贷款，即所谓的间接融资比重在逐年的下降，实际上这种趋势会继续下去。因为这是一个正常的市场经济的趋势。”他称。

他并表示，资本市场对所谓的高资金密集型行业，融资产品的创新能力是非常强的。随着利率市场化的改革推进，债权资本市场发展的空间会非常大，债权资本市场发展的空间也会促进跟它匹配的股权资本市场的发展，介于债券资本和股权资本市场之间也有各种各样的产品，比如说各种担保等等。这是未来中国地产和金融结合的发展趋势。

龚方雄还指出，最近虽然中国的流动性趋紧，但境外的流动性非常充裕，“有的时候东方不亮西方亮，有的时候西方不亮东方亮，要做好长期的各种各样的布局，使你有多种渠道。”

而关于房地产业和金融相结合的方式，刘志峰认为有三种思路，一是入股银行保险等金融机构，让开发企业获得更多融资渠道。

二是通过金融产品创新，支持大型房企加速周转，提升资金效率。今年一季度，前20强房企业的市场集中度上升到26%，在一二线城市市场份额超过了50%。

三是鼓励优质房企通过兼并、整合提高行业集中度。对符合上市条件的房地产企业要支持其上市，对已上市的房企，要允许其在资本市场增发。同时，建立完善的私募基金体系，支持房地产企业发行信托投资基金。

统计局数据显示，1-7月份，房地产开发企业到位资金68,987亿元，同比增长3.2%，增速比1-6月份提高0.2个百分点。其中，国内贷款13,111亿元，增长14.7%；利用外资245亿元，下降9.2%；自筹资金28,078亿元，增长11.6%。（完）