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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:25 BJT

新兴汇市：菲律宾披索先扬后抑，新兴亚币整体表现不佳

印尼卢比兑美元 走软0.2%，因进口商为月底支付需求而买入美元。

马币(林吉特)走软，因投资者削减兑美元 和兑坡元 的仓位。马来西亚企业的美元需求也打压马币。

一份路透调查显示，大多新兴亚洲货币的市场人气在过去两周好转，印度卢比多头仓位创近三个月高点，受助于欧洲刺激措施将引更多资本流入的乐观情绪。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.71 103.88 +0.16 +1.51 105.28

坡元 1.2470 1.2478 +0.06 +1.30 1.2632

台币 29.965 29.985 +0.07 -0.05 29.950

韩元 1014.85 1014.40 -0.04 +4.00 1055.40

泰铢 31.90 31.92 +0.06 +3.01 32.86

菲律宾披索 43.71 43.66 -0.10 +1.59 44.40

印尼卢比 11702.00 11680.00 -0.19 +3.91 12160.00

印度卢比 60.49 60.45 -0.07 +2.17 61.80

马币 3.1510 3.1465 -0.14 +3.95 3.2755

人民币 6.1424 6.1432 +0.01 -1.44 6.0539

(完)

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