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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:30 BJT

《全球汇市》欧元/美元进一步脱离一年低点，因对欧央行QE的揣测降温

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3210 1.3192 +0.14 -3.89 1.3745

美元/日圆 103.71 103.85 -0.13 -1.51 105.30

欧元/日圆 137.01 137.05 -0.03 -5.27 144.63

美元/瑞郎 0.9130 0.9145 -0.16 +2.26 0.8928

英镑/美元 1.6598 1.6575 +0.14 +0.25 1.6556

美元/加元 1.0852 1.0863 -0.10 +2.18 1.0620

澳元/美元 0.9360 0.9336 +0.26 +5.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8397 0.8372 +0.30 +2.33 0.8206

欧元/瑞郎 1.2062 1.2069 -0.06 -1.70 1.2271

欧元/英镑 0.7958 0.7959 -0.01 -4.09 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1942 9.1655 +0.31 +3.92 8.8474

美元/挪威克朗 6.1689 6.1804 -0.19 +1.69 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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