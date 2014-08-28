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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:35 BJT

东欧情势：乌克兰和俄罗斯债务保险成本激增，因该地区局势恶化

路透伦敦8月28日 - 周四，乌克兰信用违约互换(CDS)飙升至三个月新高，美元债券下滑，因俄罗斯军队越境进入乌克兰的报导令人担忧持续五个月的俄乌危机继续升级。

俄罗斯债务保险成本涨至两个月高点。

一名乌克兰军方消息人士周四表示，亲俄叛军已经占领乌克兰东部Savur-Mohyla的战略制高点。

Markit数据显示，乌克兰五年期CDS报1,016基点，较周三收盘升34个基点。而2017年 和2020年 到期的主权美元债券下滑逾1%。

Markit称，俄罗斯五年期CDS跳升13个基点至240基点。俄罗斯2020年 和2030年 美元债券下滑幅度介于0.006-0.009美元。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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