中国证券：QFII额度8月净增17.76亿美元，RQFII额度增210亿元--外管局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月28日 - 中国国家外汇管理局周四公布数据，截至8月26日，已有254家QFII(合格境外机构投资者)合计获批596.74亿美元投资额度，较上月底净增17.76亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)8月底总额度已达2,786亿元，较上月底增加210亿元。
而合格境内机构投资者(QDII)额度8月较上月底增加17亿美元，共有121家QDII累计获得842.93亿美元额度。
8月，台湾华顿证券投资信托公司和广发国际资产管理公司分别首次获批1亿美元QFII额度，而贝莱德资产管理北亚有限公司和瑞银环球资产管理（新加坡）公司分别获批增加5亿美元，美林国际获批增加3亿美元。
在RQFII方面，有九家机构首次获批额度，其中有贝莱德顾问（英国）公司和汇丰环球投资管理（英国）公司等非香港机构出现。8月底的RQFII总额度突破了中国授权香港地区2,700亿元额度上限。
目前除香港地区外，中国还授予伦敦、新加坡、法国、韩国和德国五个地区共计3,700亿元人民币RQFII额度。［nL4T0PP13W］（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申