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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:40 BJT

中国证券：QFII额度8月净增17.76亿美元，RQFII额度增210亿元--外管局

路透上海8月28日 - 中国国家外汇管理局周四公布数据，截至8月26日，已有254家QFII(合格境外机构投资者)合计获批596.74亿美元投资额度，较上月底净增17.76亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)8月底总额度已达2,786亿元，较上月底增加210亿元。

而合格境内机构投资者(QDII)额度8月较上月底增加17亿美元，共有121家QDII累计获得842.93亿美元额度。

8月，台湾华顿证券投资信托公司和广发国际资产管理公司分别首次获批1亿美元QFII额度，而贝莱德资产管理北亚有限公司和瑞银环球资产管理（新加坡）公司分别获批增加5亿美元，美林国际获批增加3亿美元。

在RQFII方面，有九家机构首次获批额度，其中有贝莱德顾问（英国）公司和汇丰环球投资管理（英国）公司等非香港机构出现。8月底的RQFII总额度突破了中国授权香港地区2,700亿元额度上限。

目前除香港地区外，中国还授予伦敦、新加坡、法国、韩国和德国五个地区共计3,700亿元人民币RQFII额度。［nL4T0PP13W］（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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