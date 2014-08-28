台湾汇市：台币续创七周收盘高位，外资汇入持续

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 外资汇入持续台币短线偏升
* 央行进场平抑台币升幅
* 明天实质交易料在29.850-29.920
路透台北8月28日 - 台币兑美元 周四收盘续创七周新高，但成交量已有所缓和。台股今日虽以小跌收盘，但外资买超没有间断，于汇市的汇入力道仍强，带动台币实质交易升破29.900关卡，交易商估明日有机会测试29.850。
汇银人士指出，台股持坚带来的外资汇入力道仍在，出口商也还有部分的本币需求，均推动台币续强。不过台币升值速度较快，吸引进口商大量入场，今日午后央行亦进场买入美元平抑台币升势，均限制了台币升幅。
〞台币偏升的格局不变，我们认为9月有机会测试29.800。〞一位本地银行交易人士说。
台币收盘续创七周高位，前高仍在7月10日收报29.945。
交易员指出，美元指数 已经回跌，欧元 回升，非美货币回升或有助亚币重回升值轨道，也更添台币续升的想像空间。台币虽然在29.800附近预估将测试前次高位的央行防守力道，但市场暂时并不悲观，认为外资持续看好台股将增强市场的升值预期。
台币今日主要交易区间在29.883-29.905，上日交易区间在29.905-29.968。交易员并预估明日台币主要交投区间在29.850-29.920。
台湾股市 周四小幅收跌，未能延续上日大涨行情，但市场偏多气氛未被破坏；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超40.69亿台币，连续10个交易日买超共计530.73亿台币。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有缩小，但交易员认为海外看升台币的气氛尚未改变。美元/台币一个月远汇报价 今日未能触及29.800关卡，尾盘在29.819/29.839左右，上日纽约盘收在29.820。
菲律宾披索周四在触及逾三周高位后转为下跌，多数新兴亚币因月末企业美元需求下跌。
本周全球主要经济数据和事件为：
8/28(四)：美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成销售指数、美国发售七年期公债；
8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.965 29.985 29.883-29.985 29.985 7.18 9.14
元太外汇经纪公司 29.962 29.980 29.883-29.980 29.980 2.76 4.02
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.195/-0.175 (完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申