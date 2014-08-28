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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:44 BJT

更新版 1-离岸人民币：台湾将推出人民币汇价及利率定盘机制，助衍生性商品活络

(新增更多细节及评论)

路透台北8月28日 - 台湾央行周四表示，将于9月1日推出台湾自有的人民币汇率及利率定盘机制。台湾此举为跟进香港脚步，以提供台湾发展人民币衍生性商品的参考指标。

央行表示，自去年2月外汇指定银行(DBU)正式开办人民币业务以来，台湾人民币资金池逐步扩大，为建立人民币汇率及利率相关商品订价与评价指标，以利人民币业务拓展，因而推动台湾离岸美元兑人民币定盘汇率及拆款定盘利率报价机制。

汤森路透公司担任台湾离岸人民币银行同业拆款利率基准(CNT TAIBOR benchmark)的指定计算机构。

汤森路透表示，这个利率基准为市场提供一个正式的参考基准，作为人民币贷款、利率合约及衍生性产品定价的参考。该利率基准计算是基于15家银行提供当日的利率，9月1日起于每个台湾交易日上午11时15分发布。

台北外汇市场发展基金会董事长周阿定指出，定盘机制是离岸人民币市场金融基建的重要部份，有助于台湾人民币离岸市场进一步发展。

兆丰国际商业银行总经理魏美玉认为，人民币银行同业拆款利率将为货币市场和台湾的外汇交易市场带来更多透明度。

由于台湾拥有存量不少的人民币存款，中国信托商业银行副总经理许俊仁认为，一个可信赖的利率基准将有助于人民币的进一步国际化。

香港已分别于2012及2013年推出人民币/美元汇率定盘机制及离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘价。(完)

参看台湾人民币相关新闻，请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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