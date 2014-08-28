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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:44 BJT

东欧情势：乌克兰总理亚采纽克呼吁美国、欧盟与G7冻结俄罗斯资产

路透基辅8月28日 - 乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)周四呼吁美国、欧盟和七国集团(G7)冻结俄罗斯方面的资产，直到俄从乌克兰领土撤军。

在一次政府会议上，亚采纽克请求“美国、欧盟和七国集团冻结俄罗斯资产以及资金，直到该国把武装部队、设备和机构撤出乌克兰。”(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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