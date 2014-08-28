《路透晚报》--8月28日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市：收跌，投资者担忧日本经济复苏并等待更多数据提供指引
日本股市周四下跌，因对于日本经济复苏的忧虑推动投资者暂且观望，等待周五出炉的多项重要数据提供更多线索。日经指数收低0.5%，报15,459.86点。
东证股价指数下滑0.4%，报1,280.74点。JPX-日经400指数下跌0.5%，报11,630.32点。
--中国股市：沪综指收跌至近三周新低，新股集中申购分流资金施压大盘
中国股市沪综指收跌至近三周新低。六只IPO新股今日集中进行网上申购，令资金分流并施压大盘。分析师指出，今日小盘股跌幅较大，但在中石油、中石化上涨拉动下股指调幅较有限，在目前缺乏进一步利好政策支持下，料后市将更多体现为结构性行情。
沪综指收报2,195.818点，跌13.647点或0.62%，此前收盘低点为8月8日2,194.43点；上证A股今日成交1,091亿元人民币，上日为1,039亿元。
--香港股市：收在两周低点，内地股市与企业获利低迷带来双重压力
香港指标股指收在两周低位，交投震荡，因受中国内地股市持续疲弱和企业获利不佳拖累。
恒生指数收跌0.7%，报24,741.00点。恒指早先开高0.6%，因美国股市上涨起到带动作用，但盘中一度大跌1%。分析师表示，大幅波动与股指期货当日结算有关。
恒生国企指数下挫1.3%，创四周以来单日最大跌幅。
--全球汇市：欧元/美元进一步脱离一年低点，因对欧央行QE的揣测降温
欧元兑美元上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即将推出量化宽松政策的猜测降温。
0854GMT，欧元兑美元上涨0.1%至1.3208，美元兑日圆小跌近0.1%至103.77。
--欧元债市：公债收益率持于纪录低位，西班牙通胀率下滑
欧元区公债收益率(殖利率)持于纪录低位，8月西班牙通胀率下滑施压欧洲央行再度放宽货币政策。德国10年期公债收益率盘中微跌，最新报0.907%，略高于周三创下的纪录低点0.896%。
大多其他欧元区公债收益率也接近其纪录低位。西班牙和意大利10年期公债收益率分别为2.14%和2.38%。
--金属期市：伦敦期铜持稳成交低迷，市场关注ECB是否采取新行动
伦敦金属交易所期铜持稳，成交低迷，市场等待欧洲央行是否进一步采取提振经济行动的新的讯号。欧洲央行若放宽货币政策，将向行业和金属投资释放出资金，从而提振金属价格。
0857GMT，伦敦期铜报每吨7,027.00美元，下滑0.04%。
--国际油市：布兰特原油徘徊在103美元下方，受供应充足所累
布兰特原油期货下跌，不过仍守在每桶102-103美元之间，石油供应充足，且美国炼厂火灾可能降低对原油的需求，故而打压油价。
0858GMT，布兰特原油期货跌0.18美元，至每桶102.54美元。美国原油期货跌0.32美元至93.56美元。
--全球金市：现货金连涨第三日，但美国升息前景带来压力
现货金连续第三日上涨，因美元走弱和俄乌紧张局势加剧，不过股市上涨和美国升息的前景令金价承压。0900GMT，现货金报每盎司1,288.94美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申