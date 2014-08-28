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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 17:08 BJT

《路透晚报》--8月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收跌，投资者担忧日本经济复苏并等待更多数据提供指引

日本股市周四下跌，因对于日本经济复苏的忧虑推动投资者暂且观望，等待周五出炉的多项重要数据提供更多线索。日经指数收低0.5%，报15,459.86点。

东证股价指数下滑0.4%，报1,280.74点。JPX-日经400指数下跌0.5%，报11,630.32点。

--中国股市：沪综指收跌至近三周新低，新股集中申购分流资金施压大盘

中国股市沪综指收跌至近三周新低。六只IPO新股今日集中进行网上申购，令资金分流并施压大盘。分析师指出，今日小盘股跌幅较大，但在中石油、中石化上涨拉动下股指调幅较有限，在目前缺乏进一步利好政策支持下，料后市将更多体现为结构性行情。

沪综指收报2,195.818点，跌13.647点或0.62%，此前收盘低点为8月8日2,194.43点；上证A股今日成交1,091亿元人民币，上日为1,039亿元。

--香港股市：收在两周低点，内地股市与企业获利低迷带来双重压力

香港指标股指收在两周低位，交投震荡，因受中国内地股市持续疲弱和企业获利不佳拖累。

恒生指数收跌0.7%，报24,741.00点。恒指早先开高0.6%，因美国股市上涨起到带动作用，但盘中一度大跌1%。分析师表示，大幅波动与股指期货当日结算有关。

恒生国企指数下挫1.3%，创四周以来单日最大跌幅。

--全球汇市：欧元/美元进一步脱离一年低点，因对欧央行QE的揣测降温

欧元兑美元上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即将推出量化宽松政策的猜测降温。

0854GMT，欧元兑美元上涨0.1%至1.3208，美元兑日圆小跌近0.1%至103.77。

--欧元债市：公债收益率持于纪录低位，西班牙通胀率下滑

欧元区公债收益率(殖利率)持于纪录低位，8月西班牙通胀率下滑施压欧洲央行再度放宽货币政策。德国10年期公债收益率盘中微跌，最新报0.907%，略高于周三创下的纪录低点0.896%。

大多其他欧元区公债收益率也接近其纪录低位。西班牙和意大利10年期公债收益率分别为2.14%和2.38%。

--金属期市：伦敦期铜持稳成交低迷，市场关注ECB是否采取新行动

伦敦金属交易所期铜持稳，成交低迷，市场等待欧洲央行是否进一步采取提振经济行动的新的讯号。欧洲央行若放宽货币政策，将向行业和金属投资释放出资金，从而提振金属价格。

0857GMT，伦敦期铜报每吨7,027.00美元，下滑0.04%。

--国际油市：布兰特原油徘徊在103美元下方，受供应充足所累

布兰特原油期货下跌，不过仍守在每桶102-103美元之间，石油供应充足，且美国炼厂火灾可能降低对原油的需求，故而打压油价。

0858GMT，布兰特原油期货跌0.18美元，至每桶102.54美元。美国原油期货跌0.32美元至93.56美元。

--全球金市：现货金连涨第三日，但美国升息前景带来压力

现货金连续第三日上涨，因美元走弱和俄乌紧张局势加剧，不过股市上涨和美国升息的前景令金价承压。0900GMT，现货金报每盎司1,288.94美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
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