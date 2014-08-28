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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:48 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月28日

路透香港8月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本
地时间16:46时，1港元=0.79252人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为-7.61%，高于上交易日收盘的-8.17%。
  公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                       3.44           5.14         0.84
 建设银行                                       4.00           5.77         0.87
 中国银行                                       2.63           3.61         0.92
 农业银行                                       2.41           3.57         0.85
 招商银行                                      10.47          14.82         0.89
 中信银行                                       4.23           4.94         1.08
 交通银行                                       4.14           5.64         0.93
 民生银行                                       6.20           7.41         1.06
 中国人寿                                      14.86          22.50         0.83
 中国平安                                      42.10          63.75         0.83
 中国太保                                      19.09          29.15         0.83
 中信证券                                      12.64          18.30         0.87
 新华人寿                                      24.12          27.40         1.11
 海通证券                                       9.66          12.22         1.00
 华能国际                                       5.97           9.12         0.83
 大唐发电                                       3.79           4.18         1.14
 华电国际                                       3.60           5.40         0.84
 中煤能源                                       4.24           4.68         1.14
 中国神华                                      14.85          22.40         0.84
 中国石油                                       7.93          10.96         0.91
 兖州煤业                                       7.51           6.53         1.45
 中国石化                                       5.52           7.79         0.89
 上海石化                                       3.47           2.55         1.72
 中海油服                                      19.41          21.85         1.12
 中国铝业                                       3.61           3.45         1.32
 江西铜业                                      13.18          13.92         1.19
 洛阳钼业                                       7.20           5.14         1.77
 紫金矿业                                       2.26           2.01         1.42
 马钢股份                                       1.72           1.71         1.27
 鞍钢股份                                       3.35           5.27         0.80
 重庆钢铁                                       2.69           1.71         1.98
 海螺水泥                                      17.13          28.05         0.77
 洛阳玻璃                                       7.24           3.80         2.40
 北人股份                                       6.55           3.93         2.10
 中联重科                                       4.60           4.80         1.21
 金隅股份                                       6.20           5.70         1.37
 中国国航                                       3.55           4.79         0.94
 东方航空                                       2.59           2.62         1.25
 南方航空                                       2.48           2.56         1.22
 中国远洋                                       3.31           3.33         1.25
 中海集运                                       2.65           2.19         1.53
 中集集团                                      14.24          16.28         1.10
 中海发展                                       5.16           5.44         1.20
 宁沪高速                                       5.90           8.84         0.84
 深高速                                         4.65           4.92         1.19
 成渝高速                                       2.86           2.55         1.42
 皖通高速                                       4.37           4.55         1.21
 广深铁路                                       2.76           3.14         1.11
 中国南车                                       5.05           6.91         0.92
 中国交建                                       3.97           5.58         0.90
 中国铁建                                       4.97           7.39         0.85
 中国中铁                                       2.77           4.01         0.87
 长城汽车                                      31.61          32.00         1.25
 比亚迪                                        49.24          51.95         1.20
 广汽集团                                       7.92           8.13         1.23
 青岛啤酒                                      38.67          57.25         0.85
 广州药业                                      26.73          26.90         1.25
 新华制药                                       6.38           4.25         1.89
 海信科龙                                       8.78           9.59         1.16
 南京熊猫                                       9.38           6.38         1.86
 晨鸣纸业                                       4.02           3.51         1.45
 上海医药                                      12.94          15.62         1.05
 中兴通讯                                      13.79          17.32         1.00
 东方电气                                      12.80          13.18         1.23
 潍柴动力                                      20.43          31.80         0.81
 东北电气                                       4.21           2.19         2.43
 经纬纺机                                      11.00           7.19         1.93
 昆明机床                                       4.70           3.00         1.98
 一拖股份                                       8.09           5.17         1.97
 北辰实业                                       2.64           2.16         1.54
 创业环保                                       8.05           5.27         1.93
 中国中冶                                       1.85           1.85         1.26
 金风科技                                      10.98          12.18         1.14
 丽珠                                          47.50          48.70         1.23
 万科                                           9.02          14.28         0.80
  
                   
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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