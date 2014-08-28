金融产业：大型银行上半年大宗商品收入劲升，寒冬天气提供助力

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦8月28日 - 一家咨询机构称，规模前十大投资银行的大宗商品收入今年上半年攀升约五分之一，因寒冬天气提振了美国电力和油气业务，而且部分投资者重返该领域。
伦敦金融行业分析机构Coalition周四发布的报告称，大型银行1-6月的大宗商品收入增长21%至33亿美元。
“受寒冬影响，美国电力和油气业务收入强劲，加上投资者人气整体好转，推动了大宗商品的出色表现，尽管第二季有所下滑，”Coalition称。
上半年，大宗商品是表现最佳的资产类别。该领域越来越对供需基本面敏感，而对经济因素反应较小，再次为投资者的投资组合提供了多元化机会。
第一季，银行大宗商品收入增长26%，为2011年以来首次在第一季出现增长。
追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数 今年上半年上扬10%，2013年全年下跌5%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申