中国经济：国务院将更好地向市场和社会放权，彻底废止非行政许可审批

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月28日 - 中国国务委员兼国务院秘书长杨晶表示，下一步国务院将加大自上而下推动力度，更好地向市场和社会放权。全面清理前置审批，彻底废止非行政许可审批。
全国人大网周四刊登他在人大常委会会议上讲话称，国务院将再次修订政府核准的投资项目目录，进一步取消或下放含金量更高的投资核准事项，推出和落实更多向社会资本开放的项目。在审批目录清单的基础上，逐步向权力清单和负面清单管理模式迈进。
“国务院审改办已从各部门现有行政审批项目中梳理出涉及投资、创业创新、生产经营、高技术服务等领域共700多个行政审批项目，将对这些社会关注度高的‘硬骨头’进行攻关，力争拿出更多的‘真金白银’。”杨晶说。
国务院将出台规范行政审批行为的指导文件，推动各项行政审批减少环节、压缩时间、简化程序，最大限度减少和规范审批的自由裁量权，严禁变相审批，逐步建立公开透明、便利高效、程序严密、权责一致的行政审批制度。
同时，研究制定政府投资条例、企业投资项目核准和备案管理条例等法规，着力规范投资、生产经营等重点领域的审批行为，完善行政执法程序，细化执法裁量标准，加强行政执法监督和规范性文件备案审查等方面的制度建设。
“总的看，政府职能越位、缺位、不到位问题依然突出，不该管的管得过多，一些该管的又没有管好，管理服务能力较弱，行政效能不够高。”杨晶称。
他并表示，改革是“正在进行时”，持续深化改革的任务仍很繁重。
今年是中国全面深化改革的开局之年，简政放权是其中的重点改革任务。今年《政府工作报告》曾明确提出，要坚持放管并重，加强事中事后监管，对违背市场竞争原则和侵害消费者权益的企业建立黑名单制度，让市场主体不断迸发新的活力。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申