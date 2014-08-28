中国经济：将更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调--发改委

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月28日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。
他在代表国务院向人大常务委员会做报告时称，下半年将加强预期引导，促进房地产市场平稳健康发展；实施好缓解企业融资成本高的各项政策，进一步健全金融机构风险处置机制。
“我国经济发展长期向好的基本面没有发生变化，但正在经历阶段性调整，一些影响经济平稳运行的矛盾和问题较为突出，经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧。”他说。
徐绍史称，要深化金融体制改革，积极推进试点民营银行筹建工作，有序推进利率市场化改革，大力发展多层次资本市场，扎实开展信贷资产证券化试点。
财税体制改革方面，要实施深化财税体制改革总体方案，加快推进预算管理制度改革，完善规范转移支付制度，落实支持中小企业特别是小微企业发展的税收优惠政策。
外贸方面，要实施积极的进口战略，促进贸易平衡发展；继续积极有效利用外资，提高利用外资质量和效益；加大信用保险支持和融资服务。
此外，要加快棚户区改造，加强中西部地区铁路、城市地下管线、节能环保等重点领域建设，创新投融资渠道和方式，积极吸引社会资金特别是民间资本参与。
中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。 （完）
参看详情请点选人大官方网站 here (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申