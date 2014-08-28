欧洲能源：欧盟致力于缓和俄乌冲突，确保冬季天然气供应--能源执委

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透法兰克福8月28日 - 欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)周四表示，欧元区正致力于填满其天然气仓储设施，并且缓和乌克兰与俄罗斯的冲突，以便确保2014/15年冬季来自俄罗斯的进口天然气。
乌克兰周三警告欧洲称，俄罗斯可能在今年冬季切断对欧洲的天然气供应，但俄方回应说，无论政治局势如何，俄罗斯将继续供应天然气。
厄廷格向德国ARD电视台表示，缓和俄乌紧张局势的外交努力极其重要。
“我们需要一个解决方案，可以避免俄乌局势恶化，”他表示，“我们希望乌克兰成为转运国。乌克兰冬季也需要天然气。在漫长和寒冷的冬季，乌克兰自己储存的天然气将不够用。”
俄罗斯、乌克兰和欧盟参与的天然气三方会谈将于周五在莫斯科展开。俄罗斯6月削减了对乌克兰的天然气供应。2006和2009年也曾发生过天然气转运争端和供应中断，并波及欧洲。
厄廷格称，乌克兰可能会忍不住将输往欧盟的天然气据为己有。乌克兰每年消费逾500亿立方米天然气，是德国消费量的一半。
他表示，欧洲同时也在加强预防举措。欧洲约三分之一的工业和取暖用天然气来自俄罗斯。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申