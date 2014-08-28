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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 17:49 BJT

欧元债市：意大利10年期公债标售收益率创新低，受ECB宽松预期刺激

2024年12月到期的10年期新债发行40亿欧元，投标倍数接近1.3倍。一个月前标售10年期公债的平均收益率为2.6%，发行金额较小，投标倍数接近1.5倍。

“(意大利公债)市场仍受到诸多因素稳稳支撑，其中便包括预期欧洲央行将有进一步行动，”花旗分析师在报告中称。

意大利财政部亦发行2019年8月到期的五年期新债，收益率1.1%，低于前次7月底标售的1.2%。投标倍数略升至1.5倍。

2019年11月到期的浮息债券平均收益率1.16%，前次为1.12%。此次投标倍数1.4倍。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)
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