离岸人民币：南方东英即将首发由阳光私募为顾问的A股RQFII产品

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港9月3日 - 拥有RQFII额度最多的公司--中国南方东英资产管理公司，目前计划与英国Hermes公司共同发起一款投资A股的RQFII（人民币合格境外机构投资者）公募基金，并首次遴选内地优秀的阳光私募公司担任产品顾问。
南方东英人士透露，这款9月即将发售的主动管理型A股RQFII基金注册地选在爱尔兰，产品通过RQFII额度投资A股市场，并已选择了内地三家私募机构--涌峰投资、汇利资产、朱雀投资来担当产品顾问，构建产品投资组合。
“RQFII产品不能直接投资于内地阳光私募产品，且投资A股的主动管理型RQFII产品比较稀缺。采取这一模式是一种集合优势做好主动管理产品的新形式。”上述人士表示，希望丰富RQFII产品种类，给海外人民币资产管理市场带来一些新思维，目前已有不少欧洲投资者看好并有兴趣申购该产品。
英国Hermes基金管理公司成立于1983年，是英国电信养老金计划的下属机构，基金规模达25亿美元，过去八年内已研究超过170只中国基金。
截至8月底，南方东英累计获得RQFII额度为456亿元人民币。
中国于2011年12月推出RQFII试点办法，迄今范围已由香港，扩大至伦敦及新加坡，台湾亦口头获额度。中国国家外汇管理局最新数据显示，截止8月26日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)81家，获批额度共计2,786亿元人民币。（完） (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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