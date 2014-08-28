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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 17:33 BJT

台湾金融：金管会下月中从严管理利变型保单，要求不得营造停售效应

路透台北8月28日 - 台湾金管会周四表示，为导正保险业竞相以高宣告利率及现金回馈方式销售利率变动型寿险的不当现象，已通过法令修订强化对该种商品监理，预计自9月15日生效，并要求业者不得营造商品停售效应。

金管会新闻稿并指出，本次修订重点包括规范利率变动型寿险解约费用收取年限至少6年、各年之解约费用率至少1%，以及限制利差回馈应以购买增额缴清保险及抵缴保险费为原则等。

“修订后就比较没有像类定存保单，又有额外费用，且本金拿回来的年线也会拉长。”一位不愿具名保险局官员称。

金管会并强调，保险业不得在新措施发布前营造商品停售效应，并要求保险业应将其纳入内部招揽处理制度及程序中确实执行，未来金融检查时，亦将列为重点检查项目。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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