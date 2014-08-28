《中国债市每日综述》获利盘回吐打压现券，回购定盘利率带动IRS微涨

* “定向降息”利好兑现，现券获利盘回吐

* 回购定盘利率因新股申购走升，带动IRS微涨

* 国务院坚持定向调控表态令预期偏谨慎

* 机构预计现券收益率下行空间有限

路透上海8月28日 - 中国银行间市场周四现券收益率及IRS(利率互换)均小幅上行。交易员指出，支农再贷款执行优惠利率令“定向降息”靴子落地，不少机构选择落袋为安，获利回吐压力打压现券；而国务院坚持定向调控的表态，亦令部分机构稍收敛此前的放松预期，市场心态转谨慎。

他们并称，因新股密集申购，今日七天回购定盘利率略走升，并带动IRS微涨。但机构多预期资金面大幅波动概率不大，度过月末之后，IRS仍有继续走低空间。

“既然(定向)降息都降了，但力度不大，资金也要紧了，先获利了结再说，”华南一银行交易员表示，现券收益率突破二季度底部感觉很难，毕竟经济也没有那时那么差，政策也不会像那时做过多的放松，而整体资金利率要高一些。

周三国务院常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。 中国央行亦宣布，对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

“收益率再创新低难度有点大啊，上半年行情太好了，很多交易盘都没动力了，”华北一银行交易员表示，不少机构都选择保住当前的胜利果实。

他并认为，未来政策会不会进一步放松还是一个很漫长的过程，要视宏观经济发展状况而定，也有可能要到明年，感觉现券下半年交易机会不会太大了。

剩余期限约9.41年的国开行固息债140205券最新成交收益率 在4.9300%，与上日尾盘持平。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.778元，较上日结算价跌0.068元，或0.07%。

**银行间资金供给充裕IPO申购影响不明显**

银行间资金市场周四主要回购利率 略涨。今日虽有六只新股申购资金开始冻结，但在央行公开市场净投放及国库现金定存等支援下，场内流动性宽裕，资金供给远好于此前机构预期。

交易员并指出，央行最新增加了支农再贷款额度，并下调支农贷款利率，显示定向放松的政策仍在进行中，市场预期未来还会有更多定向政策支持。

“(资金)非常好借，本来以为会紧的，没想到这么乐观，”华东一商业银行交易员称。

她并指出，可跨月的七天回购加权价格微幅上升，但盘中最高价已达5%，主要是受月末券商等机构质押信用债的拉动，“新股(申购冻结资金)完全感觉不到。”

华南一商业银行交易员表示，资金总体问题不大，但中间略有波动，尤其对质押信用债接入跨月资金的机构。

公开市场上央行本周二和周四都只进行了100亿元人民币的14天期正回购操作，利率持稳在3.70%；本周累计净投放450亿元。

财政部与央行周四早间还招标了600亿元的三个月期国库现金定存，中标利率4.10%。由于月末资金面受新股IPO冲击有限，以及该期限品种偏短，对机构吸引力有限，本次现金定存中标定位仍属偏低，定价与同期限的同业存单(NCD)相近。

上述华东交易员还指出，回顾7月份，机构都未曾预期资金会紧张，但实际流动性并不宽松；而本月底大家预期均较为谨慎，最终资金面表现乐观，可能和政策扶持及机构提前有所准备相关。最新支农再贷款额度增加显示，央行目前态度仍是定向放松，定向降息，是局部性和结构性的，未来期待还能有更多偏宽松的政策推出。

IPO重启后的第三批新股发行网上申购自周四开始，今日有六只新股申购，周五为两只。 。

不过，较之银行间资金面状况，今日交易所资金利率大涨，其中一天期国债回购利率 收报45.175%，创逾11个月新高，自此前收盘高点为2013年9月17日的35.465%。因交易所资金受新股申购影响更为直接，且T+1资金交收制度，亦令月末因素叠加发酵。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,971.90亿元，高于上日的8,082.17亿元；其中，隔夜品种成交7,201.32亿元，上日为6,029.53亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9166 2.8778 +3.88 7,201.32

七天 3.7200 3.5878 +13.22 1,367.88

14天 4.3330 4.1799 +15.31 344.98

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 45.1750 1.3700 +4,380.50 2,851.76

七天 6.7850 5.0800 +170.50 338.54

14天 5.2900 4.6050 +68.50 55.53

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00 --

七天 3.7200 3.4200 +30.00 --

14天 4.5000 4.1000 +40.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8760 2.8610 +1.50 --

七天 3.5380 3.3490 +18.90 --

三个月 4.6689 4.6680 +0.09 --