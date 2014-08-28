离岸人民币：台湾期交所年底前完成人民币期货商品规划，最快明年中上架

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月28日 - 台湾期货交易所周四表示，规划中的人民币外汇期货商品预估今年底前可以完成，在经主管机关审核程序后，最快明年中可以上架。
若此，台湾可望成为继香港、芝加哥及新加坡之后，第四个推出人民币期货商品的交易所。新加坡预计在今年底推出人民币期货商品。
台湾期货交易所副总经理蔡莳铨在一场论坛场边对路透表示，目前台湾已确定将推出人民币/美元的外汇期货商品，并与欧洲期货交易所讨论是否一并推出人民币/欧元的外汇期货商品，并在合约规格上与香港的人民币期货商品差别化，以吸引更多的市场参与者。
〞在人民币波动幅度扩大后，市场对汇率期货商品会有避险的需求。〞他说。
他也指出，未来的人民币期货商品交易时段将延长至欧洲交易时段，并在欧洲期货交易所同步挂牌，以利欧洲投资者的参与。而人民币利率期货商品因目前人民币利率变化尚小，不在第一阶段的规划中。
台湾期货交易所总经理邱文昌则在论坛中表示，未来五年对台湾期货国际化十分重要，台湾可以利用离岸人民币中心衍生性商品的发展，做为台湾期货市场下一个国际化、特殊化的优势。
台湾期货交易所此前已表示，正规划开发人民币期货及ETF（上市交易基金）期货两项新商品，且希望采取Link模式在欧洲期货交易所挂牌上市，以提升台湾期货市场国际化广度及深度。 (完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申