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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 17:39 BJT

离岸人民币：台湾期交所年底前完成人民币期货商品规划，最快明年中上架

路透台北8月28日 - 台湾期货交易所周四表示，规划中的人民币外汇期货商品预估今年底前可以完成，在经主管机关审核程序后，最快明年中可以上架。

若此，台湾可望成为继香港、芝加哥及新加坡之后，第四个推出人民币期货商品的交易所。新加坡预计在今年底推出人民币期货商品。

台湾期货交易所副总经理蔡莳铨在一场论坛场边对路透表示，目前台湾已确定将推出人民币/美元的外汇期货商品，并与欧洲期货交易所讨论是否一并推出人民币/欧元的外汇期货商品，并在合约规格上与香港的人民币期货商品差别化，以吸引更多的市场参与者。

〞在人民币波动幅度扩大后，市场对汇率期货商品会有避险的需求。〞他说。

他也指出，未来的人民币期货商品交易时段将延长至欧洲交易时段，并在欧洲期货交易所同步挂牌，以利欧洲投资者的参与。而人民币利率期货商品因目前人民币利率变化尚小，不在第一阶段的规划中。

台湾期货交易所总经理邱文昌则在论坛中表示，未来五年对台湾期货国际化十分重要，台湾可以利用离岸人民币中心衍生性商品的发展，做为台湾期货市场下一个国际化、特殊化的优势。

台湾期货交易所此前已表示，正规划开发人民币期货及ETF（上市交易基金）期货两项新商品，且希望采取Link模式在欧洲期货交易所挂牌上市，以提升台湾期货市场国际化广度及深度。 (完)

(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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