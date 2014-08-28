欧元区数据：7月民间部门信贷紧缩趋缓，但央行宽松政策压力未减

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“总而言之，鉴于今天的货供和信贷数据，欧洲央行新出台刺激措施的预期仍将非常活跃，”荷兰国际集团(ING)分析师Martin van Vliet称。
欧洲央行正对欧元区大型银行资产负债表进行全面审查，以清理不良贷款，估算抵押品最新价值和调整资本，以便银行未来更加自由地放贷。
但是这也需要时间才能充分发挥效果。
实施QE可能打压欧元 并提振市场信心。不过，部分欧洲央行决策者认为QE并不适用，而且对其效果没有把握。
欧洲央行已经有一些刺激措施准备执行。
6月时，欧洲央行宣布为银行业推出四年期融资--定向长期再融资操作(TLTRO)，第一批将于9月18日进行。欧洲央行还表示将制定购买资产支持证券(ABS)的计划。
“我们认为，欧洲央行希望在出台新措施之前，能启动ABS购买计划，并观察第一批TLTRO标售的表现，”ING的van Vliet称。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林/张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选