欧元区数据：7月民间部门信贷紧缩趋缓，但央行宽松政策压力未减

“总而言之，鉴于今天的货供和信贷数据，欧洲央行新出台刺激措施的预期仍将非常活跃，”荷兰国际集团(ING)分析师Martin van Vliet称。

欧洲央行正对欧元区大型银行资产负债表进行全面审查，以清理不良贷款，估算抵押品最新价值和调整资本，以便银行未来更加自由地放贷。

但是这也需要时间才能充分发挥效果。

实施QE可能打压欧元 并提振市场信心。不过，部分欧洲央行决策者认为QE并不适用，而且对其效果没有把握。

欧洲央行已经有一些刺激措施准备执行。

6月时，欧洲央行宣布为银行业推出四年期融资--定向长期再融资操作(TLTRO)，第一批将于9月18日进行。欧洲央行还表示将制定购买资产支持证券(ABS)的计划。

“我们认为，欧洲央行希望在出台新措施之前，能启动ABS购买计划，并观察第一批TLTRO标售的表现，”ING的van Vliet称。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林/张明钧)