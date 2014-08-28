中港股业绩：中信证券上半年净利增近一倍，REITs带来巨额营业外收入

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月28日 - 中国最大证券公司中信证券 周四公布中报，上半年实现净利40.76亿元人民币，同比增长93.19%；主因其利用自有物业发行的国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)给其带来巨额营业外收入。
中报显示，上半年公司实现营收105.35亿元，同比增长74.38%；每股收益0.37元。
中报指出，由于A股首次公开发行（IPO）重启、各项业务规模持续稳步增长、持仓金融资产价格回升等，推动公司营收增长逾七成，其中公司经纪业务收入同比增63.3%；资产管理业务收入同比增5.5倍。
不过，上半年中信证券的营业利润仅同比增长33%，而造成净利近倍增的主要原因在于当期实现22.3亿元的营业外收入，去年同期为1,653万元。中报对此解释称，因特定创新业务实现固定资产增值，主要是公司通过特定创新金融业务实现了公司位于北京和深圳两处物业的增值收益，共确认营业外收入21.78亿元。
4月私募发行的中信启航专项资产管理计划总规模为52.1亿元人民币，按7：3的比例划分为优先级和次级。该资管计划的基础资产为中信证券位于北京和深圳的两幢自有物业。
去年9月，中信证券已宣布这两幢物业权益将出售给中信金石拟发起的非公募基金，当时中信证券预计此次交易将带来超过10亿元的税后净收益。
中信证券A股周四收报12.64元，涨0.02元或0.16%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申