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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 17:51 BJT

中港股业绩：中信证券上半年净利增近一倍，REITs带来巨额营业外收入

路透上海8月28日 - 中国最大证券公司中信证券 周四公布中报，上半年实现净利40.76亿元人民币，同比增长93.19%；主因其利用自有物业发行的国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)给其带来巨额营业外收入。

中报显示，上半年公司实现营收105.35亿元，同比增长74.38%；每股收益0.37元。

中报指出，由于A股首次公开发行（IPO）重启、各项业务规模持续稳步增长、持仓金融资产价格回升等，推动公司营收增长逾七成，其中公司经纪业务收入同比增63.3%；资产管理业务收入同比增5.5倍。

不过，上半年中信证券的营业利润仅同比增长33%，而造成净利近倍增的主要原因在于当期实现22.3亿元的营业外收入，去年同期为1,653万元。中报对此解释称，因特定创新业务实现固定资产增值，主要是公司通过特定创新金融业务实现了公司位于北京和深圳两处物业的增值收益，共确认营业外收入21.78亿元。

4月私募发行的中信启航专项资产管理计划总规模为52.1亿元人民币，按7：3的比例划分为优先级和次级。该资管计划的基础资产为中信证券位于北京和深圳的两幢自有物业。

去年9月，中信证券已宣布这两幢物业权益将出售给中信金石拟发起的非公募基金，当时中信证券预计此次交易将带来超过10亿元的税后净收益。

中信证券A股周四收报12.64元，涨0.02元或0.16%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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