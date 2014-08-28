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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 18:02 BJT

欧洲汇市：欧元兑瑞郎跌至近21个月低点

路透伦敦8月28日 - 欧元兑瑞郎周四跌至近21个月低位，因市场臆测欧洲央行未来几个月将放宽货币政策，可能采取量化宽松方式。

欧元/瑞郎 在EBS交易平台跌至1.20595瑞郎，为2012年12月初以来最低，日内下滑0.1%。在这波最新有关欧洲央行宽松的臆测之前，瑞郎已因乌克兰情势再度升高而受避险资金推升。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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