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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 17:56 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎下道支撑位于1.2051

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* 跌幅扩大，跌破昨日1.2060底部，创下2012年9月以来新低

* 空头目标为1.2007，瑞士央行曾于2012年花费数月时间扞卫该水准

* 本周稍早跌破长期趋势线后，下跌压力显而易见

* 今日高点为1.2072，小时图技术指标显示有下跌空间

* 浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/cyk72w

(完)

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