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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 18:24 BJT

欧洲金融市场：欧股和欧元齐跌，稍早乌克兰总统称俄军队已入侵该国

1009GMT，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 下跌0.7%，至1,369.18点。乌克兰总统声明传出前，指数跌幅为0.45%。

德国10年期公债收益率 跌至纪录低位0.89%，日内下跌2个基点。

欧元/美元 跌至日低1.3183美元，欧元/瑞郎 在EBS交易平台跌至近21个月低点1.2055瑞郎。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)
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