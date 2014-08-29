重温稿--台湾货币市场：一周短率区间高位承压，有大户无预警暂停供应跨月资金

* 月底前一周短率区间高位依旧承压

* 有大户无预警暂停供应跨月资金

* 票券商拆款资金缺口改由短票支应

记者 詹静宜

路透台北8月28日 - 距离月底剩两个交易日，台湾银行间跨月短率周四仍承压。银行人士表示，今日一家特定大型金融机构无预警暂停供应跨月资金，增添市场跨月资金调度难度，令一周短率区间高位再创6月季底以来新高。

资金调度人士指出，月底提供跨月资金供给方已是少数，今天又少了其中供给量最大的一家，票券商及小型银行跨月资金调度略显措手不及，一早四处拨电话调度跨月资金，目前市场维持短钱满溢但跨月资金偏紧的状况。

“前一阵跨月资金供给已经做很多，不可能无限量供应，今天暂不做跨月拆款，明日要不要做跨月须视资金状况而定。〞该家暂停供给跨月资金的特定大型金融机构交易主管说。

资金调度人士并表示，金融机构为顾及月底资本适足率(BIS)计算，跨月资金供给方仍为少数，银行间跨月拆款仍以到期续作为主，新承作跨月资金较难寻求，且对个别金融机构仍有额度上限控管，也提高跨月资金调度的困难，料月底前跨月短率区间高位仍将续处高档。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%；今日区间暂落在0.295-0.430%，上日为0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.520%，上日为0.380-0.515%。两周拆款利率区间则暂在0.390-0.520%，上日为0.388-0.500%。

**票券商拆款资金缺口改由短票支应**

短票方面，票券交易商表示，今日一家大型金融机构暂停供应跨月资金，部分拆款资金缺口改由短天期的短票调度支应，加以部分票券商发票券略增带动资金需求提高，致免保跟自保短票间的利差已扩大超过5个基点，显示月底跨月资金情势仍趋紧。

受惠于银行买票需求偏高，票券商与银行承作的30天自保短票利率大致持在既有区间。今日30天自保短票利率主要成交在0.59-0.61%，0.59%仍是少数，特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.65%，微幅高于上日1个基点。

据集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.594%，略低于前一日的0.608%。

台湾央行周四公布，共发行3,956.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,958.5亿相较，存单发行余额减2亿。 周五存单到期量为1,077亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为334亿台币，累积超额准备为259亿台币、加计前期1%的超额准备为1,651亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。资金调度人士表示，投信月底例行性面临赎回，今日资金有进有出，但利率仍稳在既有区间。

但有一证券商交易员则提及，受近期美元国际债大量发行影响，寿险业正逐渐减少对货币型基金、债券RP的需求。今日又有寿险开始走钱，因此月底利率会如何变化，还不好说。

一票券商交易员则称，今日拆款与短票的调度偏紧，但没有影响到债券RP，由于并非季底，面临赎回的压力也较少。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。