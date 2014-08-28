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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 18:10 BJT

埃博拉疫情：已造成西非四国1,550人死亡，疫情仍在加剧--WHO

路透日内瓦8月28日 - 世界卫生组织(WHO)周四称，西非爆发的埃博拉疫情已造成该地区的四国发现3,069例感染者，其中死亡1,552人，并且死亡人数“继续攀升”。

WHO在一份声明中称“感染病例中逾40%是发生在过去21天。不过多数病例集中在几个地区。”WHO即将对此次疫情制定新的应对策略。

WHO称，刚果民主共和国发现的另一种埃博拉病毒疫情数据并未包含在以上数据之内。此数据涵盖几内亚、利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚的疫情。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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