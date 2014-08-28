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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 18:15 BJT

路透基点：富邦华一银行首度办理境外贷款，调降贷款利率--TRLPC

路透8月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，总部在上海的富邦华一银行已将2亿美元三年期境外贷款利率下调25个基点。这将是该行首笔境外贷款。

这笔子弹式定期贷款的利率为Libor加码250个基点，原来为加码275个基点。

承贷3,000万美元或以上的主办行将获得35个基点前端费用，最高综合收益为261.67基点。承贷2,000-2,900万美元的经理行，获得25个基点费用，综合收益258.33个基点。承诺1,000-1,900万美元的参贷行，获得15个基点费用，综合收益255基点。

消息人士称，银行回覆截止期限已从8月22日延后至9月5日。

这笔贷款由台湾银行担任牵头行兼簿记行，并有20基点的承诺费。

富邦金控将为本项贷款提供支持函。融资所得将用于一般企业用途。

根据官网，台湾富邦金控和台北富邦银行两者合计持有富邦华一银行的80%股权，另20%股权由上海浦东发展银行股份有限公司持有。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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