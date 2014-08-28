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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 18:25 BJT

中港个股：中信证券增加部分执委职能，打造全球一体化管理体系

路透上海8月28日 - 在与里昂证券的合并尘埃落定后，中国最大券商--中信证券 周四宣布，增加公司执行委员会部分成员的职能范围，进一步增加跨境业务职责，增加协调跨市场产品的能力，打造并完善公司全球一体化管理体系。

中信证券 声明称，公司执委会成员、经济业务及研究部负责人徐刚将作为全球经纪业务主管，协调及梳理全球范围的机构客户及相关经纪业务板块，承担公司整体经纪业务的战略规划和经营目标。而公司执委会成员、首席执行官葛小波将承担全球首席财务官职能，其统筹工作将延伸至境内外多个平台和市场。

公司声明强调，此次调整将自9月1日起生效，是中信证券针对高级管理人员在全球协同中的管理视野和职责范围的明确，并不会影响中信里昂的日常运营，中信里昂的服务模式和独立价值将继续保持下去。

而中信里昂董事长兼首席执行官施立宏（Jonathan SLONE）将兼任中信证券国际的联席行政总裁，重点协助中信国际董事长殷可管理中信国际的营运、风险控制和后台支持等职能，进一步推动中信国际与中信里昂的协同及整合效率。而殷可继续保持其当前的所有管理职能，仍全面负责中信证券海外和跨境业务的发展。

自去年7月31日起，原亚洲知名投行里昂证券正式成为中信证券全资子公司，中信证券的全球业务能力得到迅速提升，业务版图延伸至海外多个市场。目前中信证券在海外共有17个办事处，并通过中信里昂覆盖亚太、欧洲和美国市场。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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