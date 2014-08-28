中港个股：中信证券增加部分执委职能，打造全球一体化管理体系

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月28日 - 在与里昂证券的合并尘埃落定后，中国最大券商--中信证券 周四宣布，增加公司执行委员会部分成员的职能范围，进一步增加跨境业务职责，增加协调跨市场产品的能力，打造并完善公司全球一体化管理体系。
中信证券 声明称，公司执委会成员、经济业务及研究部负责人徐刚将作为全球经纪业务主管，协调及梳理全球范围的机构客户及相关经纪业务板块，承担公司整体经纪业务的战略规划和经营目标。而公司执委会成员、首席执行官葛小波将承担全球首席财务官职能，其统筹工作将延伸至境内外多个平台和市场。
公司声明强调，此次调整将自9月1日起生效，是中信证券针对高级管理人员在全球协同中的管理视野和职责范围的明确，并不会影响中信里昂的日常运营，中信里昂的服务模式和独立价值将继续保持下去。
而中信里昂董事长兼首席执行官施立宏（Jonathan SLONE）将兼任中信证券国际的联席行政总裁，重点协助中信国际董事长殷可管理中信国际的营运、风险控制和后台支持等职能，进一步推动中信国际与中信里昂的协同及整合效率。而殷可继续保持其当前的所有管理职能，仍全面负责中信证券海外和跨境业务的发展。
自去年7月31日起，原亚洲知名投行里昂证券正式成为中信证券全资子公司，中信证券的全球业务能力得到迅速提升，业务版图延伸至海外多个市场。目前中信证券在海外共有17个办事处，并通过中信里昂覆盖亚太、欧洲和美国市场。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申