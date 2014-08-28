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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 20:06 BJT

表格：德国8月CPI初值较上月持平，较上年同期增加0.8%

路透柏林8月28日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：

* 德国8月消费者物价指数(CPI)初值较上月持平，较上年同期上扬0.8%(符合路透调查预估)

* 德国8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月持平，较上年同期上扬0.8%(均符合路透调查预估)

详细数据如下:

变动百分比

2014年8月 2014年7月 指数权重

整体物价 +0.8 +0.8 1,000

商品 +0.2 +0.1 479.77

能源 -1.9 -1.5 106.56

食品 +0.3 +0.1 90.52

服务 +1.4 +1.5 520.23

房屋租赁 +1.5 +1.4 209.93 (完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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