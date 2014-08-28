表格：德国8月CPI初值较上月持平，较上年同期增加0.8%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林8月28日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：
* 德国8月消费者物价指数(CPI)初值较上月持平，较上年同期上扬0.8%(符合路透调查预估)
* 德国8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月持平，较上年同期上扬0.8%(均符合路透调查预估)
详细数据如下:
变动百分比
2014年8月 2014年7月 指数权重
整体物价 +0.8 +0.8 1,000
商品 +0.2 +0.1 479.77
能源 -1.9 -1.5 106.56
食品 +0.3 +0.1 90.52
服务 +1.4 +1.5 520.23
房屋租赁 +1.5 +1.4 209.93 (完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。