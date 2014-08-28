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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 20:42 BJT

表格：美国第二季税后企业获利修正值增加8.3%，第一季为下滑16.3%

路透8月28日 - 美国商务部经济分析局周四公布,美国第二季税后企业获利增加8.3%。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2014年 2014年 2013年

第二季 第一季 前值

来自现行生产 8.0 -9.4 -9.4 4.2

企业所得税 7.1 13.5 13.5 4.3

税后获利 8.3 -16.3 -16.3 4.1

(完)
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