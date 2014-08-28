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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 20:43 BJT

表格：加拿大第二季经常帐赤字缩至118.7亿加元，第一季修正为120.3亿

路透8月28日 - 加拿大统计局周四公布数据显示，第二季经常帐赤字缩小为118.7亿加元，第一季修正后为120.3亿加元，因投资收入增加。

以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)

2014年第二季 2014年第一季 第一季 2013年第二季

(修正) (前值)

经常帐 -11.871 -12.029 -12.386 -15.373

商品贸易 +1.656 +1.775 +1.561 -1.950

服务贸易 -6.331 -6.256 -6.252 -6.319

投资收入 -5.800 -6.268 -6.608 -6.285

分析师平均预估第二季经常帐赤字为118.0亿加元。(完)
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