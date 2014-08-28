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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 20:46 BJT

表格：美国第二季GDP环比年率修正值为成长4.2%，预估为成长3.9%

路透8月28日 - 美国商务部美周四公布：

* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%(预估为成长3.9%，前值为增长4.0%)

* 第二季最终销售成长2.8%(市场预估为增长2.5%)，前值为成长2.3%

* 第二季GDP平减指数为上升2.2%(预估为升2.0%)，前值为升2.0%

* 美国第二季消费者支出为增长2.5%(前值为成长2.5%)

* 第二季个人消费支出(PCE)物价指数上涨2.3%(预估为上涨2.3%，前值为涨2.3%)

* 第二季核心PCE物价指数上涨2.0%(预估为上涨2.0%)，前值为涨2.0%

* 第二季企业库存为增加839亿美元(前值为增加934亿美元)，此一修正造成GDP增加1.39个百分点

* 美国第二季出口增加10.1%(前值为增加9.5%)，进口增长11.0%(前值为增长11.7%)

第二季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第二季 第一季 2013年

修正值

实质GDP环比年率 4.2 -2.1 2.2

国内产品最终销售 2.8 -1.0 2.2

个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 1.4 1.2

核心PCE物价指数 2.0 1.2 1.3

GDP隐性平减指数 2.2 1.3 1.5

消费者支出 2.5 1.2 2.4

耐久财(耐用品) 14.3 3.2 6.7

非耐久财 1.9 0.0 1.9

服务业 0.8 1.3 1.9

企业投资 8.4 1.6 3.0

房屋投资 7.2 -5.3 11.9

出口 10.1 -9.2 3.0

进口 11.0 2.2 1.1 (完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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