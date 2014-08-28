表格：美国第二季GDP环比年率修正值为成长4.2%，预估为成长3.9%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透8月28日 - 美国商务部美周四公布：
* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%(预估为成长3.9%，前值为增长4.0%)
* 第二季最终销售成长2.8%(市场预估为增长2.5%)，前值为成长2.3%
* 第二季GDP平减指数为上升2.2%(预估为升2.0%)，前值为升2.0%
* 美国第二季消费者支出为增长2.5%(前值为成长2.5%)
* 第二季个人消费支出(PCE)物价指数上涨2.3%(预估为上涨2.3%，前值为涨2.3%)
* 第二季核心PCE物价指数上涨2.0%(预估为上涨2.0%)，前值为涨2.0%
* 第二季企业库存为增加839亿美元(前值为增加934亿美元)，此一修正造成GDP增加1.39个百分点
* 美国第二季出口增加10.1%(前值为增加9.5%)，进口增长11.0%(前值为增长11.7%)
第二季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第二季 第一季 2013年
修正值
实质GDP环比年率 4.2 -2.1 2.2
国内产品最终销售 2.8 -1.0 2.2
个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 1.4 1.2
核心PCE物价指数 2.0 1.2 1.3
GDP隐性平减指数 2.2 1.3 1.5
消费者支出 2.5 1.2 2.4
耐久财(耐用品) 14.3 3.2 6.7
非耐久财 1.9 0.0 1.9
服务业 0.8 1.3 1.9
企业投资 8.4 1.6 3.0
房屋投资 7.2 -5.3 11.9
出口 10.1 -9.2 3.0
进口 11.0 2.2 1.1 (完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申