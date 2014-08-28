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债券 | 2014年 8月 28日 星期四 18:55 BJT

欧洲金融：西班牙年底通胀率会转为正值，当前不是通缩--经济部长

路透马德里8月28日 - 西班牙经济部长Fernando Jimenez Latorre周四表示，未来几个月通胀率可能仍为负值，不过年底消费者物价涨幅料为正。

8月西班牙消费者物价调和指数(HICP)同比下滑0.5%，为近五年来最低。

Jimenez Latorre称近期的负值通胀率是“暂时的”，反映出能源价格下跌，而其预计能源价格在年底会反弹。

其对记者称，“我不认为现在的情况是通缩。”他还指出内需在升温。(完)
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