欧洲金融：西班牙年底通胀率会转为正值，当前不是通缩--经济部长

路透马德里8月28日 - 西班牙经济部长Fernando Jimenez Latorre周四表示，未来几个月通胀率可能仍为负值，不过年底消费者物价涨幅料为正。

8月西班牙消费者物价调和指数(HICP)同比下滑0.5%，为近五年来最低。

Jimenez Latorre称近期的负值通胀率是“暂时的”，反映出能源价格下跌，而其预计能源价格在年底会反弹。