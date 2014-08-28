欧洲金融：西班牙年底通胀率会转为正值，当前不是通缩--经济部长

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透马德里8月28日 - 西班牙经济部长Fernando Jimenez Latorre周四表示，未来几个月通胀率可能仍为负值，不过年底消费者物价涨幅料为正。
8月西班牙消费者物价调和指数(HICP)同比下滑0.5%，为近五年来最低。
Jimenez Latorre称近期的负值通胀率是“暂时的”，反映出能源价格下跌，而其预计能源价格在年底会反弹。
其对记者称，“我不认为现在的情况是通缩。”他还指出内需在升温。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选